Здоровье 05 сентября 2022, 13:37 (обновлено: 05 сентября 2022, 15:05) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Диетолог Мосли рассказал, какой завтрак стоит выбрать худеющим Врач Мосли посоветовал худеющим есть на завтрак яйца

Читать 360tv в

Людям, которые стремятся похудеть, стоит уделять большое внимание своему питанию. Особенно внимательно нужно относиться к завтраку. Диетолог Майкл Мосли рассказал, какие продукты стоит употреблять по утрам. Об этом сообщилоРИА ФАНсо ссылкой на Daily Mirror.

По словам специалистом, лучшим продуктом для завтрака являются яйца. Они содержат в себе массу полезных веществ — большое количество белка, витамина В и селена. Разнообразить яйца можно с помощью лука и грибов. Кроме того, отличным дополнением к ним послужат шпинат, чеснок и куркума. Таким образом человек сможет в достаточном количестве получить полезные пробиотики и витамин D.

Реклама

«Вареные, всмятку, омлет или в виде яичницы — они помогут вам дольше чувствовать себя сытым по сравнению с хлопьями или тостами»,— пояснил специалист.

Реклама

Ранее диетолог Соломатина рассказала, какие продукты помогают согреться в холодный период. По ее словам, стоит употреблять продукты с высоким содержанием специй, а также мясные блюда и супы.

0 0 0 0 0 0