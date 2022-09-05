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(обновлено: 05 сентября 2022, 15:05)

Диетолог Мосли рассказал, какой завтрак стоит выбрать худеющим

Врач Мосли посоветовал худеющим есть на завтрак яйца

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Людям, которые стремятся похудеть, стоит уделять большое внимание своему питанию. Особенно внимательно нужно относиться к завтраку. Диетолог Майкл Мосли рассказал, какие продукты стоит употреблять по утрам. Об этом сообщилоРИА ФАНсо ссылкой на Daily Mirror.

По словам специалистом, лучшим продуктом для завтрака являются яйца. Они содержат в себе массу полезных веществ — большое количество белка, витамина В и селена. Разнообразить яйца можно с помощью лука и грибов. Кроме того, отличным дополнением к ним послужат шпинат, чеснок и куркума. Таким образом человек сможет в достаточном количестве получить полезные пробиотики и витамин D.

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«Вареные, всмятку, омлет или в виде яичницы — они помогут вам дольше чувствовать себя сытым по сравнению с хлопьями или тостами»,— пояснил специалист.

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Ранее диетолог Соломатина рассказала, какие продукты помогают согреться в холодный период. По ее словам, стоит употреблять продукты с высоким содержанием специй, а также мясные блюда и супы.

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