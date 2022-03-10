Диетолог Мойсенко рассказала, с помощью каких продуктов можно побороть стресс

Стресс является довольно распространенной проблемой в современном мире. При этом справиться с напряжением можно с помощью правильно подобранного рациона. Таким мнением поделилась диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. Об этом сообщило «Радио 1».

«Продукты, которые содержат магний — это дыня, овощи, орехи. Если у нас будет одна горсточка орехов в день — это хорошо, если у нас будет 500 г овощной клетчатки — это хорошо, если у нас будут какие-то успокоительные травы — мелиса, ромашка, корень валерьяны — это хорошо», — рассказала эксперт.

Медик также подчеркнула, что травяные сборы способны успокаивать нервную систему. Необходимо заваривать иван-чай или ромашку. Мясо кролика, индейка и курица являются источником магния. Лучше всего употреблять именно постное мясо.

Кроме того, снижать уровень стресса способны продукты с большим количеством антиоксидантов. К ним относятся орехи и ягоды, передали «Невские новости».