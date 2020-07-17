Диетолог Мойсенко рассказала о лечении рака имитацией голода

Диетолог Римма Мойсенко рассказала, как лечат рак с помощью имитации голода. По ее словам, такая диета повышает эффективность химиотерапии.

«В 2014 году японским биологом Есинори Осуми была получена Нобелевская премия. Он выяснил, что голодание дает возможность подключить аутофагию, то есть самостоятельное выведение токсических элементов из клетки», — пояснила она.

Осуми доказал, что организм человека стареет по причине несовершенной детоксикация организма. Люди начинают болеть, потому что из-за этого накапливаются факторы воспаления, пишет ИА Nation News.

Мойсенко рассказала, что любые недуги, которые касаются детоксикации можно лечить голодом. В числе таких заболеваний не только онкологические, но и психические, а также сахарный диабет второго типа и нарушение обмена веществ.