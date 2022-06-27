Диетолог Мойсенко рассказала, какие продукты не стоит есть в жару

Летом от некоторых продуктов стоит отказаться. Как скорректировать свой рацион в жару, рассказала диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко. Об этом сообщили Nation News.

По мнению диетолога, в период высоких температур стоит отказаться от алкоголя. Он негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы, а во время жары его влияние может лишь усугубиться.

Кроме того, не стоит налегать на тяжелую пищу, такую как фастфуд и любое сочетание мяса с хлебобулочными изделиями. Исключите из своего питания острые соусы и жареную жирную пищу.

«На сегодняшний день самыми полезными продуктами питания являются сочетание овощей с легкими сортами мяса, причем нежирными, а также рыбой или любыми морепродуктами», — отметила специалист.

Не стоит забывать о питье. Воды необходимо выпивать в достаточном количестве. Летом лучшими продуктами питания являются овощи, ягоды и зелень. Лучше всего сочетать эту еду с мясными блюдами.

«В летний период времени нам не нужны горячие супы и борщи. И напротив суп-пюре в холодном состоянии, холодные летние супы они нам очень помогают улучшить состояние кишечника. Это важно», — рассказала медик.