Диетолог Мойсенко рассказала, какая вода считается безвредной для употребления | 360°

Здоровье 31 октября 2022, 11:27 Диетолог Мойсенко рассказала, какая вода считается безвредной для употребления Диетолог Мойсенко: элементы воды должны соответствовать физиологическому составу крови freepik

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Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко в разговоре с радиостанцией Sputnik заявила, что качественная питьевая вода должна содержать элементы, соответствующие физиологическому составу крови.

По словам медика, продолжительность жизни человека во многом зависит от того, насколько качественную воду он употребляет.

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«Существуют ГОСТы и стандарты СанПиНа относительно питьевой воды. Если вода будет иметь состав, отличающийся от стандарта, она может быть вредна и даже опасна для здоровья», — добавила диетолог.

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Для того, чтобы проверить воду на состав, необходимо отдать ее в специализированные лаборатории. Медик подчеркнула, что в питьевой воде не должно быть превышено количество йода и кремния, поскольку первый элемент в больших количествах оказывает токсическое воздействие на организм, а кремний в избытке негативно действует на печень, почки и сосудистую стенку.