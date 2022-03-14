Диетолог Мойсенко назвала витамин и минералы, которые нужны «по умолчанию»

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко заявила, что куркумин (БАД на основе экстракта куркумы) и витамин C помогают организму «по умолчанию». Об этом она сказала в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что витамины и минеральные вещества стоит принимать по назначению врача или нутрициолог, однако медики знают, что не навредят человеку, если посоветуют куркумин и витамин C для укрепления здоровья.

«При наличии вирусного заболевания нужно давать человеку цинк и магний. Первый — против вируса, а второй даст нам хороший сон, восстановит энергию жизни и снимет стресс», — добавила Мойсенко.

Диетолог подчеркнула, что для восполнения дефицита тех или иных веществ в организме необходима консультация специалиста, потому что даже у витамина С есть побочные эффекты и противопоказания. По ее словам, при приеме витаминов и минералов важна правильная дозировка.

Диетолог Марианна Хеллта рассказала, в каких овощах содержится больше всего полезных элементов. По ее словам, в огурцах содержится немного клетчатки и витамина К. Помидоры обладают большим количеством полезных свойств.