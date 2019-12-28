Диетолог Минздрава посоветовал разгрузочный день после Нового года

Вернуться к нормальному режиму питания после новогоднего застолья поможет разгрузочный день. Такой совет дал россиянам в преддверии праздника главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения России Виктор Тутельян.

«1 и 2 января после обильного приема пищи можно сделать разгрузочный стол. Например, кисломолочный — кефир, йогурт без сахара, простокваша, или фруктовый, овощной», — приводит ТАСС слова Тутельяна. Собеседник агентства также рекомендовал после встречи Нового года особое внимание уделить физической активности. Не обязательно заниматься спортом: достаточно просто поплавать или прогуляться.

Чтобы не переедать, Тутельян рекомендовал во время ужина поставить перед собой маленькую тарелку, налегать на фрукты и овощи и не торопиться. Диетолог заявил, что утром 31 декабря обязательно нужно позавтракать и в течение дня перекусывать, чтобы перед ночным застольем было лишь легкое чувство голода.

Ранее диетолог посоветовал заменить майонез в новогодних блюдах греческим йогуртом и отказаться от шампанского, так как в шипучем напитке много сахара, а пузырьки газа могут раздражать желудок.