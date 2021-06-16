Диетолог Минздрава объяснил рост числа детей с ожирением в России

За последние 30 лет число людей с диагнозом «ожирение» в России увеличилось в несколько раз. Больше стало и детей с проблемыми лишнего веса. Директор НИИ питания РАМН, главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал радиостанции «Говорит Москва», откуда берется эта проблема и как ее решать.

Статистика по ожирению действительно пугающая. Если в 1991 году на учете стояли 68 тысяч детей и 60 тысяч взрослых с таким диагнозом, то к 2019 году число детей с ожирением выросло до 367 тысяч, а число страдающих от лишнего веса взрослых достигло 1,7 миллиона.

По словам Тутельяна, первая причина заключается в том, что людям не хватает микронутриентов — то есть, витаминов и минералов.

«У нас нет болезней от пищевых недостаточностей, то есть по калорийности, по макронутриентам (белкам, жирам, углеводам) у нас рацион соответствует и даже превышает потребности. А по микронутриентам дефицит. Нужно стимулировать промышленность выпускать специализированные продукты, где меньше жира, соли, сахара, а больше витаминов, минеральных веществ и так далее. Мы должны научиться, как из паззлов делают картину, так делать свой рацион», — считает специалист.

Ожирение ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, ишемической болезни сердца, атеросклерозу, инфарктам, инсультам — и это далеко не полный список. Бороться с ним необходимо, а для этого нужно менять пищевые привычки.

«Мы знаем, что нужно есть больше овощей и фруктов, ягод, но не едим. У нас очень низкое потребление их. Мы знаем, что нам не надо соль больше 5 граммов в день, а мы едим больше. Посмотрите, человек садится за стол, еще даже не попробовал ничего, он сразу соль туда сыпет побольше. Сахара по 3-5 ложек кладут в чай, в кофе. Мы не следим за этим. А курочка по зернышку клюет, это приводит к тому, что избыточная по калорийности пища, дефицит витаминов, микроэлементов», — пояснил Тутельян.