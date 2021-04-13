Диетолог Минздрава дал рекомендации по детоксу

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал советы по питанию, чтобы очистить организм от токсинов. Об этом сообщил NEWS.ru.

Во-первых, необходимо выпивать не менее двух литров воды в день, заявил он. Это поможет очистить организм. Также Тутельян добавил, что необходимо полноценно и разнообразно питаться. Рацион должен включать умеренное количество животного белка, омега-3-кислоты, фрукты и овощи.

«Это весь комплекс витаминов и целого ряда микроэлементов, минералов, которые входят в состав ферментов и борются с активными радикалами. Также есть ферменты антиоксидантной защиты, например селен и содержащиеся в плодах ягод биологические соединения», — рассказал он.

Если соблюдать эти правила, организм сам будет избавляться от вредных веществ, пояснил диетолог.

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