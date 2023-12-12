Здоровье 12 декабря 2023, 15:30 Диетолог Микитюк: употребление недожаренной свинины грозит заражением трихинеллезом

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Употребление недоваренного или недожаренного мяса свинины грозит заражением трихинеллезом или иерсиниозом. Об этом сообщила диетолог Людмила Микитюк в беседе с News.ru.

По словам специалиста, для полного уничтожения всех паразитов свинину нужно готовить при температуре не ниже 71 градуса Цельсия.

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Диетолог отметила, что для лучшего усвоения в организме мясо стоит не жарить, а тушить, запекать или отваривать.