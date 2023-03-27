Здоровье 27 марта 2023, 19:09 Диетолог Микитюк рассказала, от каких продуктов должны отказаться спортсмены

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Продукты с большим содержанием «пустых» калорий препятствуют эффективному росту мышц. О том, что нельзя есть спортсменам, рассказала диетолог Людмила Микитюк в беседе с Life.

По словам специалиста, сладкие продукты и хлебобулочные изделия могут испортить все результаты упорных тренировок. Также спортсменам следует отказаться от лимонадов, жареного картофеля и алкоголя.

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Как сообщило Ura.ru,вредные продукты можно заменить ягодами, нежирным молоком и смузи.