Диетолог Микитюк рассказала о полезных свойствах груш

Употребление одной груши ежедневно может существенно улучшить многие показатели здоровья. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала диетолог Людмила Микитюк.

Одна груша содержит примерно 20% от дневной нормы клетчатки, которая благотворно влияет на пищеварительную систему и способствует снижению уровня холестерина.

«Особенно полезна кожица груши — в ней есть полезные для сердца и сосудов флавоноиды, которые снижают ломкость капилляров, делают красные клетки крови более эластичными», — рассказала диетолог.

Кроме того, в грушах содержится вещество арбутин, обладающее антибактериальными свойствами. Учитывая мочегонное действие груши, этот фрукт может быть очень полезен при инфекциях мочевыводящих путей.

При этом специалист отметила, что груши противопоказаны при сахарном диабете и язвенной болезни из-за большого количества твердых волокон. По этой же причине объедаться грушами не стоит никому — в большом количестве фрукт может вызвать диарею, написали «Известия».