Диетолог Микитюк предупредила о вреде сахарозаменителей

Сахарозаменители полезнее сахара, однако злоупотребление ими все равно может привести к некоторым проблемам. Об этом «Пятому каналу» рассказала диетолог-нутрициолог Людмила Микитюк.

Слишком большое количество сахарозаменителей может привести к расстройству ЖКТ и диарее.

«У сахарозаменителя всего две проблемы. Он может вызвать расстройство кишечника и диарею. Так как люди думают, что в составе нет сахара, то могут съесть чрезмерное количество продукта, содержащего сахарозаменитель», — сказала медик.

Кроме того, сахарозаменители опасны для людей с редким генетическим заболеванием — фенилкетонурией. Дело в том, что в организме таких людей не расщепляется фенилаланин, который входит в состав аспартама — одного из самых популярных сахарозаменителей, пояснило Ura.ru.

Диетолог подчеркнула, что сахар в любом случае гораздо опаснее заменителей. Заменители в меру являются хорошим вариантом для диабетиков и тех, кто просто хочет следить за здоровьем.