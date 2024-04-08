08 апреля 2024, 12:49
Диетолог Микитюк порекомендовала обдавать заварник кипятком при заварке черного чая
Врач-диетолог Людмила Микитюк в беседе с изданием NEWS.ru посоветовала обдавать заварник кипятком при заварке черного чая. Как заметила специалист, в таком случае напиток станет еще насыщеннее и вкуснее.
Что касается листьев, их следует закладывать только чистой утварью — 1,5 столовой ложки на пол-литра воды. Необходимо подождать их разбухания около двух минут, а затем долить воду до конца.
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Кипяток должен быть не более 95–98 градусов, добавила Микитюк.
Еда
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