Здоровье 12 февраля 2024, 14:29 Диетолог Микитюк назвала мясо кролика самым полезным

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Мясо кролика гораздо полезнее для здоровья, чем любое другое. Оно богато белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы В, сообщила диетолог Людмила Микитюк в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в этом мясе не содержится гормонов и антибиотиков, которые могут быть в составе свинины или говядины. Также в продукте меньше жира и холестерина, чем в других видах мяса.

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Кроме того, кроличье мясо имеет уникальный аминокислотный профиль и легко усваивается, отметила Микитюк.