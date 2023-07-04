Здоровье 04 июля 2023, 18:02 Диетолог Микитюк: для того, чтобы организм восстановился после отравления, нужно соблюдать диету

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Для того, чтобы организм смог в кратчайшие сроки восстановиться после отравления, необходимо соблюдать диету. Об этом изданию Life сообщила диетолог Людмила Микитюк.

Специалист порекомендовала убрать из меню соленое, жареное, фаст-фуд, а употреблять легкоусвояемую пищу, написала«Свободная пресса».

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Также диетолог указала на необходимость питаться дробными порциями, желательно пять-семь раз в день, отдавая предпочтение крупам и отварному мясу.