Диетолог Михалева рассказала, в каких случаях рыба может быть вредна

Диетолог Оксана Михалева рассказала, что в некоторых сортах рыбы может накапливаться ртуть, что наносит вред организму. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным РИА ФАН, это касается таких видов, как большеглазый марлин и королевская скумбрия. Меньше всего это вещество накапливают камбала, лосось, речная форель и морской окунь. Среднюю опасность представляют тунец, треска, карп, сибас, дорадо, морская форель, речной окунь — их следует употреблять не чаще одного раза в неделю.

«Кроме того, рыба может накапливать кадмий и свинец. Как правило, это также относится к долгоживущим видам рыб», — рассказала Михалева.

Кроме того, искусственно выращенная рыба безвредна, но в ней меньше витаминов и полинасыщенных жирных кислот. Врач уточнила, что для сохранения максимума полезных веществ важны условия вылова и хранения.

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