Здоровье 15 мая 2023, 14:42 Диетолог Михалева: при употреблении сырых яиц повышаются риски заражения патогенными бактериями

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Употребление сырых яиц негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и грозит развитием гнилостных процессов в кишечнике. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Оксана Михалева, врач-диетолог Оксана Михалева в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, такой продукт плохо переваривается и приводит к тяжести в животе. Также при употреблении сырых яиц в пищу возрастают риски заражения патогенными бактериями, добавила врач.

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Диетолог отметила, что особенно опасны для здоровья яйца с загрязненной скорлупой, купленные с рук.