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    24 июня 2022, 13:48

    Диетолог Михалева посоветовала не злоупотреблять популярными летними продуктами

    Арина Бобкова

    Некоторые продукты, которые становятся популярны летом, могут нанести вред фигуре. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Диетолог Михалева посоветовала не злоупотреблять популярными летними продуктами

    Медик пояснила, что лето является отличным периодом для того, чтобы избавиться от лишнего веса. В это время возрастает физическая активность, а аппетит заметно снижается. Однако многие люди начинают употреблять фрукты, прохладительные напитки, квас и молочные коктейли в несоизмеримо большом количестве.

    «Это тоже еда с достаточно высоким количеством калорий и простых углеводов. Но мы не воспринимаем сладкий напиток как прием пищи, не испытываем сытости и съедаем еще больше калорий», — объяснила специалист.

    Фрукты, по словам Михалевой, также являются источником большого количества калорий, так как в них входит много простых сахаров. Фрукты провоцируют набор лишнего веса. Медик посоветовала людям, которые склонны к полноте, съедать максимум три-четыре средних фрукта ежедневно.