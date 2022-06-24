Диетолог Михалева посоветовала не злоупотреблять популярными летними продуктами

Некоторые продукты, которые становятся популярны летом, могут нанести вред фигуре. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Об этом сообщила Lenta.ru.

Медик пояснила, что лето является отличным периодом для того, чтобы избавиться от лишнего веса. В это время возрастает физическая активность, а аппетит заметно снижается. Однако многие люди начинают употреблять фрукты, прохладительные напитки, квас и молочные коктейли в несоизмеримо большом количестве.

«Это тоже еда с достаточно высоким количеством калорий и простых углеводов. Но мы не воспринимаем сладкий напиток как прием пищи, не испытываем сытости и съедаем еще больше калорий», — объяснила специалист.

Фрукты, по словам Михалевой, также являются источником большого количества калорий, так как в них входит много простых сахаров. Фрукты провоцируют набор лишнего веса. Медик посоветовала людям, которые склонны к полноте, съедать максимум три-четыре средних фрукта ежедневно.