Здоровье 11 марта 2024, 11:57 Диетолог Михалева порекомендовала людям в зрелом возрасте есть жирную дикую холодноводную рыбу

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Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с «Известиями» рассказала, что замедлить старение организма можно, если есть в зрелом возрасте жирную дикую холодноводную рыбу.

По словам медика, жирная рыба — это источник полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, которые способствуют профилактике остеопороза и сохранению молодости кожи. Пожилым людям важно не только разнообразить рацион жирными сортами рыбы, но и овощами, фруктами и зеленью.

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А вот минимизировать риск остеопороза помогут молочные продукты с невысоким содержанием жира и сахара, добавила Михалева.