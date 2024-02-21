Здоровье 21 февраля 2024, 19:09 Диетолог Михалева порекомендовала есть на ужин запеченную со специями рыбу или тушеное мясо

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Запеченная в собственном соку со специями рыба и тушеное нежирное мясо являются идеальными вариантами ужина. Об этом изданию РИАМО сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

В качестве гарнира к мясу и рыбе можно подавать овощи как в свежем, так и в запеченном варианте.

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«Это может быть салат из овощей с небольшим количеством растительного масла или вовсе без него, овощное рагу или овощи, запеченные в духовке», — процитировал RT специалиста.

Булгур, гречка, бурый рис или киноа также станут отличным дополнением к блюду, сказала Михалева.