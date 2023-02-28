Здоровье 28 февраля 2023, 17:30 Диетолог Михаил Орехов рассказал, какое приготовление еды самое полезное

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Большинство болезней можно было бы предупредить, если действительно правильно питаться. Об этом РИА ФАН рассказал диетолог, терапевт Михаил Орехов.

Он заявил, что для здоровья нужно почаще ездить на природу, за город или в деревню. Там свежий воздух, большое количество кислорода. Кроме того, там более полезные овощи и мясо, выращенные натуральным путем.

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«Так откуда они берутся — наши болезни? От плохой экологии и неправильного питания. Вот я сейчас смотрю в окно: по улице едут машины, они оставляют в воздухе выхлопные газы, уничтожая кислород. А когда захожу в магазин, то покупаю химию, то есть промышленным способом переработанные продукты и консервы», — рассказал Михаил Орехов.

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Врач подчеркнул, что варка и тушение — далеко не самые полезные способы приготовления. Потому что в бульон попадают вредные вещества. Гораздо больше полезных веществ сохраняется, если запекать продукты или жарить на гриле.