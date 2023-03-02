Здоровье 02 марта 2023, 17:58 Диетолог Михаил Орехов рассказал, какие болезни можно вылечить диетой

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Большинство болезней, если речь не идет о слишком серьезном случае, можно вылечить с помощью правильно подобраного питания. Об этом РИА ФАН рассказал диетолог, терапевт Михаил Орехов.

По его словам, диетой можно вылечить даже диабет и камни в почках. В подтверждение врач привел несколько примеров из своей практики. Но он подчеркнул, что крайне важно в точности соблюдать рекомендации специалиста.

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«То есть если обратиться к специалисту, к знающему врачу-диетологу, то он, в большинстве случаев, сможет подобрать такой рацион и способ готовки пищи, при которых, если жестко придерживаться этих правил, не потребуются лекарства», — заявил Михаил Орехов.

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