Здоровье 07 марта 2023, 11:43 Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, когда гипертоникам можно пить кофе Unsplash

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Считается, что гипертоникам категорически нельзя пить кофе, но это заблуждение, на самом деле напиток употреблять можно, но с рядом оговорок. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, кофе далеко не у всех вызывает повышение давления. Поэтому строгих противопоказаний нет. Если у гипертоника нормальное давление, то выпить тонизирующий напиток можно. А потом проверить показатели через 20-30 минут. Если ничего не изменилось, то кофе не противопоказан.

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В случае, когда после употребления напитка давление все же незначительно повысилось, лучше скорректировать порцию или перейти на сорта с меньшим содержанием кофеина.

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«Если напиток влияет на давление, то надо уменьшать дозу кофе или использовать, например, какие-то сорта декаф, то есть с уменьшенным количеством кофеина», — заявил Михаил Гинзбург.

Врач подчеркнул, что в момент повышенного давления пить кофе категорически запрещено. Вместо тонизирующих напитков следует принять таблетки.

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