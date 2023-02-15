Здоровье 15 февраля 2023, 14:03 Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты укрепляют сосуды пожилых людей

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Повышенное артериальное давление часто становится проблемой пожилых людей, и это зависит также от питания. Об этом Utro.ru рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, нужно быть внимательнее к своему рациону, чтобы предотвратить изнашивание сосудов. Есть продукты, которые способны их укрепить. Это яблоки, капуста и цитрусовые.

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«Для улучшения кровотока еще очень хороши ягоды типа малины, ежевики и клубники. Они содержат природные салицилаты», — сказал Михаил Гинзбург.

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