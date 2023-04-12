Здоровье 12 апреля 2023, 11:09 Диетолог Мезенцева рассказала, сколько куличей можно съесть во время Пасхи Диетолог Мезенцева посоветовала не злоупотреблять куличами во время Пасхи

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Пасхальные куличи являются довольно калорийными, поэтому не стоит ими злоупотреблять. Таким мнением поделилась врач-диетолог клиники «Медассист» ГК «Медскан» в Курске Галина Мезенцева. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что в составе куличей сахар. Готовят их из белой муки. По этой причине съесть без вреда для фигуры можно порядка 80-150 граммов.

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«Опасность от злоупотребления куличами заключается в наборе веса. Кроме того, если переборщить с праздничной выпечкой, в этот день получится съесть меньше продуктов, полезных для здоровья, таких как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты», — цитирует Мезенцеву utro.ru.