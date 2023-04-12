12 апреля 2023, 11:09
Диетолог Мезенцева рассказала, сколько куличей можно съесть во время Пасхи
Диетолог Мезенцева посоветовала не злоупотреблять куличами во время Пасхи
Пасхальные куличи являются довольно калорийными, поэтому не стоит ими злоупотреблять. Таким мнением поделилась врач-диетолог клиники «Медассист» ГК «Медскан» в Курске Галина Мезенцева. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Специалист пояснила, что в составе куличей сахар. Готовят их из белой муки. По этой причине съесть без вреда для фигуры можно порядка 80-150 граммов.
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«Опасность от злоупотребления куличами заключается в наборе веса. Кроме того, если переборщить с праздничной выпечкой, в этот день получится съесть меньше продуктов, полезных для здоровья, таких как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты», — цитирует Мезенцеву utro.ru.
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