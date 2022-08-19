Диетолог Мещерякова рассказала, можно ли запастись витаминами из фруктов на год вперед

Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова в беседе с Lenta.ru рассказала, возможно ли запастись витаминами из фруктов на целый год вперед.

Как сообщила эксперт, запастись летом витаминами из фруктов на год вперед не получится. Накопить можно лишь такие витамины, как A, D, E и K. К тому же реально накопить жир от фруктозы, особенно если налегать на спелые персики и виноград, написал сайт gazeta.spb.ru.

Врат уточнила, у женщин жир обычно откладывается в области бедер, а у мужчин — в области живота. Вместо сладких фруктов она порекомендовала есть смородину, садовую клубнику и зеленые яблоки.

Во время отдыха, по словам специалиста, стоит исключить спиртное, поскольку алкоголь нагружает организм и стимулирует аппетит. Кроме того, не стоит налегать на десерты.

«Контролируйте количество сладких блюд. Они могут быть в вашем рационе, но их нужно перенести на утреннее и дневное время и полностью исключить вечером», — резюмировала диетолог.