Диетолог Мещерякова рассказала, как бороться с тягой к сладкому | 360°

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Диетолог Мещерякова рассказала, как бороться с тягой к сладкому

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Диетолог Татьяна Мещерякова посоветовала соблюдать осторожность в употреблении сладостей, так как норму сахара превысить достаточно легко. Об этом сообщило издание Live24.

По данным сайта «ПолитЭксперт», в первую очередь это касается продуктов с рафинированным сахаром.

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«Стоит заменить рафинированный сахар сухофруктами, сладкими ягодами и другими фруктами, медом и сладкими овощами», — пояснила врач.

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Также она отметила, что сахарозаменители не сильно полезнее, чем обычный сахар. Поэтому их количество в рационе следует также ограничить, заключила врач.

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