Здоровье 23 ноября 2023, 13:50 Диетолог Мещерякова посоветовала зимой отказаться от чипсов и сухариков

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Чтобы зимой не набрать лишний вес и сохранить стройность к пляжному сезону, стоит скорректировать свой рацион. Об этом LIFE рассказала диетолог-нутрициолог Татьяна Мещерякова.

Она посоветовала полностью отказаться от гранулированной пищи. Речь здесь идет о различных снеках, например, чипсах, сухарях и подобных продуктов. Также нужно есть в меру, избегать больших порций. Часто в холодное время организм переходит в режим накопления, и человек начинает переедать.

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Врач порекомендовала чаще есть крем-супы. Они очень питательны, содержат много клетчатки и надолго насыщают.

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