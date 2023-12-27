Здоровье 27 декабря 2023, 15:10 Диетолог Мещерякова посоветовала отказаться от продуктов со «скрытым» сахаром

Читать 360tv в

Ударные дозы сахара могут содержаться в самых неожиданных продуктах. Употребление пищи с этим «скрытым» компонентом следует сократить, сообщила врач-диетолог Татьяна Мещерякова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, он содержится в покупных соусах, в том числе в кисло-сладком, медовом, барбекю и кетчупе. Также «скрытого» сахара много в консервированных продуктах: кукурузе, горошке и фруктах.

Реклама

Кроме того, большое количество — в мясных полуфабрикатах и колбасных изделиях, сообщил RT.