27 декабря 2023, 15:10
Диетолог Мещерякова посоветовала отказаться от продуктов со «скрытым» сахаром
Ударные дозы сахара могут содержаться в самых неожиданных продуктах. Употребление пищи с этим «скрытым» компонентом следует сократить, сообщила врач-диетолог Татьяна Мещерякова в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, он содержится в покупных соусах, в том числе в кисло-сладком, медовом, барбекю и кетчупе. Также «скрытого» сахара много в консервированных продуктах: кукурузе, горошке и фруктах.
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Кроме того, большое количество — в мясных полуфабрикатах и колбасных изделиях, сообщил RT.
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