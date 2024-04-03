03 апреля 2024, 18:57
Диетолог Мещерякова посоветовала отказаться от кофе для лучшего усвоения витаминов
Избыточное употребление кофе обезвоживает организм и препятствует эффективному усвоению витаминов и полезных микроэлементов. Об этом сообщила врач-диетолог Татьяна Мещерякова в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, напиток вместе с жидкостью выводит из организма большое количество водорастворимых витаминов. Обезвоживание способствует снижению процессов метаболизма и скорости усвоения здоровой пищи.
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Кроме того, к потере ценных компонентов и гиповитаминозу приводят вредные привычки, хронический недосып и неправильный режим дня, добавила Мещерякова.
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