Диетолог Мелехина развеяла миф о вреде майонеза

Майонез обычно демонизируют медики и приверженцы здорового питания, однако так ли этот продукт вреден на самом деле? Врач-диетолог Анна Мелехина в эфире радио Sputnik рассказала, почему майонез не так опасен, как принято считать, и сколько его можно есть без вреда для здоровья.

По жирности и калорийности майонез не превосходит, например, растительное масло. Поэтому в умеренном количестве он не нанесет большого вреда. По словам специалиста, съедать можно около столовой ложки майонеза в день.

«Майонез — не тот продукт, который необходим для организма, однозначно. Но есть его, конечно же, можно. В его составе — яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль, то есть достаточно безопасные ингредиенты. Но надо следить за его количеством в качестве заправки. Стоит задумываться, сколько его нужно, сколько калорий можно получить, если съесть одну порцию салата», — сказала врач.

Она добавила, что чтобы сделать майонезную заправку для салата менее калорийной, можно смешать его пополам, например, с обезжиренным йогуртом.