Диетолог Мелехина порекомендовала не отказываться от сладкого слишком резко

При внезапном отказе от сладкого человек может ощущать дискомфорт, который некоторые специалисты называют «сахарной ломкой». По словам врача-диетолога, директора Центра диетологии Анны Мелехиной, перед отказом от нужно пройти специальную подготовку, сообщила радиостанция Sputnik.

«Сахарная зависимость пока научно не доказана, поэтому никакой сахарной ломки в буквальном смысле слова не существует. Но при этом люди, которые употребляют много сахара, при отказе от него испытывают сильный дискомфорт, как при ломке. Человек может начать чувствовать потерю энергии, потому что сладкие продукты были для него источником углеводов, которые, в свою очередь, являются основным источником энергии», — пояснила специалист.

Она отметила, что для того, чтобы не страдать от так называемой ломки, следует найти подходящую замену сладостям. Например, увеличение в рационе количества хлеба, макарон, риса и картошки приведет к снижению физиологической потребности в сахаре, человек будет чувствовать себя более комфортно. Перед тем, как у организма что-то забрать, стоит подумать, чем это можно будет компенсировать, заключила Мелехина.