Здоровье 13 июня 2023, 19:14 Диетолог Мейси: ферментированные продукты и контрастный душ помогут избавиться от похмелья

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Употребление ферментированных продуктов и принятие контрастного душа ускорят процесс восстановления организма после употребления алкоголя. Об этом рассказала диетолог Ханна Мейси, сообщили «Народные новости».

По словам специалиста, избавиться от симптомов похмелья помогут квашенная капуста, кимчи и соленые огурцы. Также очень важно не забывать поддерживать водный баланс в организме и не допускать обезвоживания.

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Кроме того, для профилактики похмелья диетолог посоветовала не забывать о закусках во время застолья и есть побольше белковых продуктов.