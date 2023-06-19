Здоровье 19 июня 2023, 14:00 Диетолог Матыскина сообщила, что стакан теплого молока поможет быстрее уснуть

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Член сообщества «Диетологи России» и Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что теплое молоко считается эффективным средством против бессонницы.

Оно обладает успокаивающим эффектом, поэтому его употребление на ночь помогает быстрее засыпать.

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«Белок перед сном хорош еще и тем, что он активно участвует в процессах регенерации, которые запускаются в организме ночью. Растительное молоко тоже можно использовать, но не любое», — добавила медик.

Например, в банановом молоке содержится много сахара, как и в рисовом. Ореховое молоко очень долго перерабатывается за счет содержания жиров и может создавать дополнительную нагрузку на печень и желчный пузырь, заключила специалист.