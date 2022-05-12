Диетолог Матыскина рассказала о вреде фруктовых йогуртов на завтрак

Фруктовые и злаковые йогурты не стоит есть на завтрак, поскольку они содержат сахар и после них человек довольно быстро начинает чувствовать голод. Об этом для радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог Екатерина Матыскина.

Из-за добавленного сахара йогурты с различными вкусами значительно менее полезны, чем принято считать.

«Это не самый лучший продукт для утра, потому что в это время суток нужно насытить наш организм энергией, чтобы ее хватило как минимум до обеда. Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад. То есть мы быстро почувствуем голод вновь», — объяснила диетолог.

На завтрак лучше есть более сытную, белковую пищу, если хочется сладкого, можно добавить в рацион фрукты.