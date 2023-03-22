22 марта 2023, 12:13
Диетолог Марина Макиша рассказала, какие продукты помогают в нормализации гормонального баланса
Гормональный дисбаланс — нередкая проблема современного человека, но ее можно скорректировать при помощи питания и определенных продуктов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации нутрициологов и диетологов Марина Макиша.
Например, мужчинам рекомендуют больше есть морскую рыбу, которая богата омегой-3. Потому что она способствует синтезу тестостерона.
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«Научные исследования показали, что добавление в рацион питания не меньше трех порций рыбы в неделю и поступление в организм омеги-3 помогают повысить выработку тестостерона в среднем на 10–15%», — рассказала Марина Макиша.
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А женщинам для производства эстрогена и прогестерона необходимо чаще есть авокадо.
Кроме того, людям обоих полов обязательно нужно добавить в рацион яйца и квашеную капусту. А с помощью пшеничных отрубей, кунжута, какао и темного шоколада можно сократить выработку кортизола, гормона стресса.
Питание
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