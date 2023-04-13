Здоровье 13 апреля 2023, 16:16 Диетолог Марина Макиша посоветовала выбирать кулич с наименьшей калорийностью

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Кулич сложно назвать полезным блюдом, потому что он содержит быстрые углеводы и много сахара, поэтому нужно стараться выбирать наименее калорийные варианты. Об этом ИА НСН рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

По ее словам, есть куличи без вреда для фигуры нельзя. Поэтому стоит ограничиться лишь маленьким кусочком. Она добавила, что при выборе пасхального символа нужно обязательно обращать внимание на срок годности и калорийность. Потому что рецепты предполагают добавление разного количества сахара и масла. Если человек печет кулич сам, то понизить калорийность можно с помощью подсластителя. А вот пытаться заменить белую муку на более полезную не стоит — не будет нужной пышности.

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«Поэтому заменять муку, как иногда советуют ППшники, не надо. Это будет не кулич. Лучше нормальный кулич, главное есть в меру, чем сделать ненормальный, и все равно съесть много», — подытожила Марина Макиша.

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