30 марта 2023, 12:45
Диетолог Марина Макиша объяснила, в чем опасность частых перекусов
Частые перекусы опасны тем, что расшатывают метаболическую систему, а также могут провоцировать развитие сахарного диабета. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном».
Как добавило ИА Nation News, из-за перекусов может начать скакать инсулин и колебаться глюкоза. Это опасно для диабетиков и людей с предрасположенностью к этому заболеванию.
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«Постоянные подъедания, перекусы сладостями, какими-то баранками, сушками — все это приводит к постоянным колебаниям уровня глюкозы в крови, скачкам инсулина», — подчеркнула Марина Макиша.
Она добавила, что перекусывать нужно не сладостями, а чем-то полезным. Например, кефиром или яйцом.
Врачи
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