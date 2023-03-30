Здоровье 30 марта 2023, 12:45 Диетолог Марина Макиша объяснила, в чем опасность частых перекусов

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Частые перекусы опасны тем, что расшатывают метаболическую систему, а также могут провоцировать развитие сахарного диабета. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном».

Как добавило ИА Nation News, из-за перекусов может начать скакать инсулин и колебаться глюкоза. Это опасно для диабетиков и людей с предрасположенностью к этому заболеванию.

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«Постоянные подъедания, перекусы сладостями, какими-то баранками, сушками — все это приводит к постоянным колебаниям уровня глюкозы в крови, скачкам инсулина», — подчеркнула Марина Макиша.

Она добавила, что перекусывать нужно не сладостями, а чем-то полезным. Например, кефиром или яйцом.

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