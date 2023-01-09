Здоровье 09 января 2023, 17:47 Диетолог Марина Копытько рассказала, как без стресса сбросить «праздничные» килограммы Сайт мэра и правительства Москвы

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Большинство людей позволяют себе серьезные послабления в новогодние каникулы, но попытки слишком быстро сбросить вес могут привести к обратному результату. Об этом «Абзацу» рассказала к. м.н, врач-диетолог, заведующая отделением диетологии клиники «Ревиталь», автор книг о питании Марина Копытько.

По ее словам, нельзя заменять один стресс другим. Так, обилие жирной и насыщенной быстрыми углеводами пищи всегда становится испытанием для организма. Но слишком жесткие ограничения могут привести не к желанной потере веса, а к увеличению срока избавления от него.

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Поэтому первое, что советует диетолог — это постепенно перестраивать режим питания. Это можно сделать за неделю. Главное, убрать всю «праздничную» еду: сладости и салаты с майонезом.

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«Если сил отказаться от привычных конфет с жирными начинками совсем нет, стоит присмотреться к менее калорийным сладостям — мармеладу, пастиле, желейным конфетам», — предложила вариант Марина Копытько.

Еще один важный момент — снова вспомнить про воду. Нет смысла сильно повышать ее количество, но выпивать 1,5-2 литра в день стоит.

Также диетолог не рекомендует фанатично уходить в тренировки по пять раз в неделю. Потому что это опять же будет дополнительным стрессом для организма. Лучше сделать выбор в пользу посильных нагрузок.

И, самое главное, нужно быть терпеливым. Оптимальное время, чтобы сбросить лишние кило, набранные за каникулы, — это месяц.