Диетолог Маргарита Куц рассказала, как избавиться от привычки переедать

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Маргарита Куц дала несколько советов, которые помогут избавиться от привычки переедать на ночь. Об этом написало ИА Nation News.

Последний прием пищи врач посоветовала устраивать не позднее, чем за три часа до сна — тогда желудок не будет перегружен, но и не пройдет достаточно времени, чтобы сильно проголодаться. После ужина лучше сразу почистить зубы, чтобы снизить соблазн снова их испачкать.

При этом полезную и низкокалорийную еду можно есть в любых количествах.

«Ешьте полезные и низкокалорийные продукты в неограниченных количествах, например, сельдерей или морковь, чтобы не сорваться, съев коробку шоколадных конфет», — пояснила Куц.

А вот вредную пищу — сладкое, полуфабрикаты, снеки, продукты с высоким содержанием жира — лучше вовсе не покупать, по крайней мере, в больших количествах. Если такая еда не хранится дома, вероятность переедания значительно меньше.