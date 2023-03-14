Здоровье 14 марта 2023, 15:59 Диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты нужно есть пожилым для укрепления костей

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Кости пожилых людей более ломкие, поэтому с возрастом нужно внимательнее продумывать свой рацион и вводить в него определенные продукты. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, пожилым следует есть пищу, богатую кальцием и магнием. Это позволит укрепить кости и снизить риск развития остеопороза. Например, врач посоветовала есть белокочанную капусту, куриные яйца, сыр, петрушку, базилик, кресс-салат и рыбу,

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Кроме того, как добавили «Известия», диетолог напомнила о необходимости физических нагрузок.

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«Именно благодаря работе мышечных групп кости становятся прочнее. Если мышцы не будут работать, у человека может начаться остеопороз даже при наличии полноценного питания по кальциево-магниевому балансу», — сказала Маргарита Королева.

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