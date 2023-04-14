Здоровье 14 апреля 2023, 14:26 Диетолог Маргарита Королева рассказала, что поздние завтраки вредят фигуре Unsplash

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Завтрак по праву считается самым главным приемом пищи, но важно не только то, из чего он состоит, но и его время. Об этом радиостанции Sputnik рассказала диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, нельзя откладывать первый прием пищи. Потому что именно завтрак запускает процесс метаболизма. Если же перенести его на более позднее время, то организм перейдет в режим накопления энергии. И в итоге даже самый полезный завтрак может привести к набору лишних килограммов.

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«Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела. В этих условиях придется постараться, чтобы не прибавить в весе за день», — отметила Маргарита Королева.

Она рекомендовала первый прием пищи устраивать в течение первого часа после пробуждения. Тогда метаболизм будет настроен на весь оставшийся день. И съеденная пища пойдет в энергию, а не в лишние килограммы на талии.

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