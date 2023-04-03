Здоровье 03 апреля 2023, 15:29 Диетолог Маргарита Королева предупредила о рисках употребления чая с ароматизаторами

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Чай с ароматизаторами может быть сильным аллергеном, поэтому нужно осторожнее подходить к его употреблению. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она подчеркнула, что человек может иметь индивидуальную непереносимость добавок. Кроме того, эффект иногда проявляется не сразу, а спустя длительное время употребления. Тогда могут возникнуть покраснения на коже, зуд и даже проблемы с дыханием.

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«Аллергия может иметь накопительный характер, то есть человек способен не сразу заметить, что на этот напиток формируется какая-то реакция. И не всегда ее можно связать с чаем. Особенно когда он является просто частью тех продуктов, которые человек употребляет в течение дня», — объяснила Маргарита Королева.

Она рекомендовала останавливать выбор на натуральных напитках. Лучше добавлять в чай травы самостоятельно.

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