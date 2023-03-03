Здоровье 03 марта 2023, 13:04 Диетолог Маргарита Королева объяснила, почему пожилым нужно есть яйца

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Пожилым людям нужно очень внимательно следить за своим рационом и обязательно есть яйца, потому что они содержат много белка. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она подчеркнула, что белок, содержащийся в яйцах, крайне необходим организму. Потому что это строительный материал для клеток, мембран и даже гормонов. Таким образом без этого компонента нарушаются все процессы в организме.

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«Белок обновляет организм, дает возможность пожилому человеку на клеточном уровне поддерживать процессы регенерации, обновления. Белок — это мышечная масса и сила», — сказала Маргарита Королева.

Также очень полезен и желток. Он богат необходимыми жирами и витаминами A, D и E. Однако не стоит злоупотреблять этим продуктом. Норма яиц для пожилого человека — не больше двух в день.

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