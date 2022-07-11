Диетолог Маргарита Арзуманян поделилась рецептом полезного мороженого

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, действительный член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян предложила россиянам приготовить мороженое по полезному и вкусному рецепту. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

По ее словам, магазинное мороженое содержит много сахара и консервантов и стимулирует рост бактерий.

«Много сахара — это очень плохо. Сахар стимулирует рост тех бактерий, которые нам в принципе не нужны. Дома мы можем вообще готовить мороженое без сахара. Мы можем добавлять в десерт сладкий банан или измельченные финики. Они придают сладость, но эта другая сладость, с клетчаткой, поэтому она будет полезна для организма. Если мы готовим сорбет, можно тоже не использовать сахар, то есть это просто измельченные фрукты и ягоды, в которые мы добавляем немножечко сливок и замораживаем, а потом опять размельчаем в блендере. Получается очень вкусное мороженое», — сказала специалист.

Арзуманян отметила, что можно также приготовить пломбир из горошка или томатов с базиликом. Такое мороженое будет благоприятно действовать на кишечник и станет очень полезным продуктом.