Диетолог Маргарита Арзуманян назвала плюсы и минусы острой пищи

Острая пища может быть полезна для здоровья, однако употреблять ее лучше в меру. Врач — диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян в эфире радио Sputnik рассказала, какую пользу приносят блюда «с огоньком», а кому от них лучше отказаться.

«Есть научные исследования, которые доказывают, что острая пища обладает антиоксидантным, антиканцерогенным и противовоспалительным действием. Она способствует нормализации веса, снижает уровень плохого холестерина, нормализует артериальное давление», — рассказала врач.

Она добавила, что при этом в Китае проводились исследования, в ходе которых участники, ежедневно употребляющие острое, жаловались на снижение когнитивных способностей.

Острая пища раздражает слизистые, поэтому ее не стоит есть при кашле и респираторных заболеваниях. Кроме того, острое противопоказано людям с болезнями ЖКТ.

«Во всех рекомендациях по лечению заболеваний ЖКТ указывается: исключить острую пищу. Важно отметить, что острая пища не вызывает язву желудка или двенадцатиперстной кишки. Не вызывает, но может усугубить уже существующие проблемы», — рассказала Арзуманян.