Здоровье 10 апреля 2023, 15:35 Диетолог Мансурова: употребление миндаля перед сном поможет человеку выспаться Unsplash

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Многие люди жалуются на бессонницу, однако не все знают, что качество сна напрямую связано с питанием. О том, какие продукты обладают «снотворным» эффектом и помогут выспаться, рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова в беседе с Life.

По словам специалиста, последний прием пищи должен быть минимум за три часа до сна. Лучше всего, если ужин будет легким и без мяса, в противном случае организм в ночное время вместо сна начнет переваривать пищу.

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Людям, страдающим от бессонницы, вечером рекомендуется употреблять продукты с содержанием мелатонина и магния. К ним относятся миндаль и грецкие орехи. Также хорошему отдыху в ночное время способствует ромашковый чай. Кроме того, помогает улучшить качество сна киви, богатый калием и фолиевой кислотой.