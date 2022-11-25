Здоровье 25 ноября 2022, 11:48 Диетолог Мансурова сообщила, что кашу не обязательно есть только на завтрак Диетолог Мансурова: в каше содержатся сложные углеводы, которые дают энергию Unsplash

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Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова в разговоре с «Москвой 24» рассказала, что кашу не обязательно есть исключительно на завтрак. За счет содержания в ней сложных углеводов, она может стать отличным перекусом и даже обедом.

«В каше содержатся сложные углеводы, которые дают человеку энергию, а также улучшают память и когнитивные функции. Поэтому ее можно употреблять в течение всего дня», — сказала специалист.

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Диетолог подчеркнула, что в каждой каше содержатся свои витамины и микроэлементы. Полезны не только овсянка и гречка, но и пшенная и кукурузная каши. При этом она посоветовала не налегать на манную кашу, поскольку в ней нет витаминов и микроэлементов.

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Мансурова также отметила, что кашу можно варить как на воде, так и на молоке.

«Если каша на воде содержит 90 калорий, то каша на молоке содержит 120 калорий. Но плюс к этим 120 калориям мы еще получаем кальций, витамины A и D», — резюмировала диетолог.