09 августа 2023, 15:24
Диетолог Мансурова: сардина станет отличной альтернативой дорогому лососю
Сардины, иваси и килька станут отличной альтернативой красной рыбы в рационе. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова в беседе с Life.
По словам специалиста, в рыбе семейства сельдевых содержится большое количество полезных кислот омега-3 и омега-6. Благодаря добавлению в рацион сардины и кильки снизятся риски развития опухолевых заболеваний.
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Кроме того, бюджетным вариантом также является хамса, богатая фосфором, кальцием, цинком и хромом.
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